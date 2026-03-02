Modica, dal Ministero dell'Interno via libera alla nuova pianta organica del Comune

"La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha approvato la rideterminazione della dotazione organica deliberata del nostro Comune. Lo scorso 18 Febbraio si è riunita la Commissione presieduta da S.E. Prefetto Carmen Perrotta con i suoi nove componenti ed ha preso atto dell'attuale situazione del nostro Comune dichiarato in dissesto il 30 Gennaio 2025, sulla scorta della delibera di Giunta n. 384 del 23 Ottobre 2025 e delibera n. 21 del 26 Gennaio 2026 che abbiamo inviato alla stessa Commissione. L'organismo ha approvato la rideterminazione della dotazione organica di Palazzo San Domenico, dopo una mappatura precisa e totale dell'attuale situazione del personale del nostro Ente, così come scritto nelle delibere di Giunta”. Lo scrive in una nota la sindaca di Modica, Maria Monisteri.

L'assessore al personale, Saro Viola, illustra nel dettaglio la situazione attuale e le prospettive che serviranno a dare una boccata di ossigeno all'organico comunale. “Sono 350 i posti a tempo pieno e indeterminato necessari alla dotazione organica del Comune di Modica - afferma Viola - oggi abbiamo 190 posti coperti e 160 posti vacanti, per cui necessitano tutte queste unità al fine di coprire il fabbisogno di organico mancante. Con l'approvazione della rideterminazione della dotazione organica da parte della COSFEL, prevediamo la stabilizzazione dei lavoratori e lavoratrici ASU presenti nel nostro Ente, l'assunzione derivante dal concorso Ripam Coesione e nel settore Politiche Sociali/Terzo Settore per tutto il Distretto Sanitario 45. Assunzione di 57 unità a tempo pieno e indeterminato relative a varie qualifiche: tecnici, amministrativi, funzionari direttivi e personale che andrà a coprire i numerosi posti vacanti nel corpo della Polizia Locale. E’ in corso il bando per la Progressione Verticale per 25 dipendenti già in servizio. Ottenuto, dunque, questo fondamentale documento in sede ministeriale, siamo già al lavoro per redigere quanto necessario ed attivare i passaggi che porteranno alla copertura totale dei posti in pianta organica del nostro Ente".

Raggiunto questo risultato, bisogna adesso accelerare al massimo le procedure per dare al Comune di Modica il personale mancante e ai cittadini servizi più efficienti.