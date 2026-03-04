Scossa di terremoto di magnitudo tra 4 e 4.6 nel Catanese rilevata alle 7,05

ou
CronacaCataniaMessina

Una forte scossa di terremoto ha svegliato la Sicilia orientale nella mattina di oggi, mercoledì 4 marzo. Alle ore 07:05 locali, i sismografi hanno registrato un evento di magnitudo stimata tra 4. e 4.6 con epicentro localizzato a circa 14 chilometri da Catania. La profondità e l'intensità del sisma hanno reso la vibrazione chiaramente percepibile in tutta la provincia e nelle zone limitrofe, provocando apprensione tra i residenti.
L'evento sarebbe stato localizzato ad una profondità di 3.8 km nella zona a nord ovest di Ragalna.

