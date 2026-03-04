Forte scossa di terremoto a Catania, avvertita anche nelle province di Messina e Siracusa

Terremoto di magnitudo stimata dall’Ingv tra 4.1 e 4.6, stamane alle 7:05 nella zona della provincia di Catania. Il sisma è stato chiaramente avvertito.

A seguito della scossa di terremoto avvertita anche a Catania, il sindaco Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici. Pertanto oggi non si svolgeranno lezioni.

A Ragalna, paese dell’Etna dove è stato registrato l’epicentro del terremoto di magnitudo 4.5, ci «sono danni ad abitazioni e a strutture pubbliche» e «sono in corso accertamenti e verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali». Lo afferma il sindaco Nino Caruso, sottolineando di avere «chiuso le scuole» e che «non risultano danni alle persone». Il Comune ha attivato il Centro di coordinamento comunale (Coc).

Numerose scosse di assestamento dopo il sisma di magnitudo 4.5 in provincia di Catania, con epicentro Ragalna a una profondità di 4 chilometri. L’Ingv segnale terremoti successivi a quello più forte delle 7:05, tra quali quello nello stesso Comune di magnitudo 2.7, due minuti dopo e molti altri, almeno una quindicina nelle due ore successive di intensità minore, sotto magnitudo 2.

Un sisma «molto probabilmente causato dalla faglia Calcerana e altre», spiega il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, «faglie note e censite nei nostri studi di microzonazione sismica di terzo livello che si confermano avanzati e molto attendibili». Cocina conferma «crolli di muri e tetti di case disabitate. Lesioni a numerosi edifici compreso il municipio di Ragalna». E’ in contatto costante con il sindaco Antonino Caruso: «Sul posto squadre dei vigili del fuoco e nostri funzionari e volontari. La macchina di protezione civile è operativa»