Pubblica sicurezza, assegnati nuovi viceispettori alla Questura di Ragusa

CronacaRagusa

Il Questore della provincia di Ragusa, Salvatore Fazzino, ha accolto nella mattinata odierna sei nuovi Vice Ispettori assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Ragusa.
I nuovi Vice Ispettori, destinati alle diverse articolazioni della Questura, contribuiranno a potenziare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità, rafforzando al contempo la presenza della Polizia di Stato sul territorio ibleo, in particolare nei servizi di prossimità.

