Festa della donna: domenica due appuntamenti in programma ad Acate
Due appuntamenti ad Acate, domenica, in occasione della Festa della Donna. Alle 17,30, al Circolo di Conversazione di Piazza Libertà, l’unico sodalizio che in passato non è stato guidato da uomini (a reggerlo sono state Biagia Lima, Daniela Morando, Maria Teresa Carrubba) la I edizione di “Essere donna oggi: storie, scelte, possibilità”, un omaggio alle donne acatesi che si sono distinte per “impegno, responsabilità e prestigio nella loro vita personale e professionale”. Dopo i saluti del presidente Salvatore Cutraro, sarà la neo referente culturale, Manuela Nicaso, a moderare l’incontro.
Alle 18, 30, invece in piazza Matteotti, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Officina Civica, è lieta di presentare un momento musicale con la voce di Nadia Marino e l’intervento dell’attrice Ambra Denaro con un’esibizione a tema: “Un’occasione per stare insieme – spiega il sindaco Gianfranco Fidone – ascoltare e rendere omaggio al mondo femminile in tutte le sue sfaccettature.