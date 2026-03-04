ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, dissesto: ai creditori del Comune il 60% di quanto dovuto all'origine

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Samot Ragusa
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Modica, Iblea Acque nel mirino degli utenti e del PD: disservizi senza fine

Modica, Iblea Acque nel mirino degli utenti e del PD: disservizi senza fine

CronacaRagusa

Una delegazione del Partito Democratico di Modica, rappresentata dal consigliere comunale Giovanni Spadaro e dal Vicesegretario cittadino Carmelo Blanco, ha incontrato l’Amministratore Unico di Iblea Acque S.p.A., Stefano Guccione. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di dare voce alle numerose e pesanti criticità segnalate quotidianamente dalla cittadinanza sulla gestione del servizio idrico.
Il PD ha portato sul tavolo della direzione i gravi disagi che i cittadini modicani sono costretti ad affrontare:
Odissea agli sportelli: file interminabili che spingono gli utenti a presentarsi agli uffici in orari notturni pur di non perdere il turno.
Condizioni di attesa inadeguate: carenza di arredi nelle sale d’aspetto, con cittadini costretti a sostare in piedi per ore.
Muro di gomma digitale: un servizio di numero verde insufficiente e il sistematico mancato riscontro alle PEC inviate dagli utenti.
Caos bollettazione: l’emissione di fatture basate su consumi stimati anziché reali, che genera incertezza e continue contestazioni.
Il PD di Modica ha depositato un documento tecnico con soluzioni immediate e di lungo periodo:
Potenziamento Digitale: Semplificazione del portale online e del numero verde per ridurre la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.
Efficienza Amministrativa: Rimodulazione dei turni per estendere l’apertura degli uffici periferici e creazione di una "task force" dedicata esclusivamente all’evasione immediata delle PEC.
Rivoluzione Smart: Avvio di un piano per la sostituzione massiva dei contatori con dispositivi elettronici "smart meter" per letture reali e trasparenti a distanza.
L’Amministratore Guccione, accogliendo favorevolmente il contributo del PD, ha ammesso le criticità legate al sottodimensionamento del personale, confermando che la società sta lavorando per incrementare l’organico e smaltire l’arretrato delle comunicazioni.
Tra le novità annunciate:
Nuova App e Portale: a breve sarà attivo un sistema telematico per l’autolettura e il controllo in tempo reale delle bollette.
Investimenti strutturali: confermata la strategia per l’installazione dei contatori intelligenti nel medio periodo.
Miglioramento logistico: è stato già potenziato l’arredo presso l’ufficio di Modica per garantire l’attesa da seduti agli utenti.

Potrebbero Interessarti