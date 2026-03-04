Modica, Iblea Acque nel mirino degli utenti e del PD: disservizi senza fine

Una delegazione del Partito Democratico di Modica, rappresentata dal consigliere comunale Giovanni Spadaro e dal Vicesegretario cittadino Carmelo Blanco, ha incontrato l’Amministratore Unico di Iblea Acque S.p.A., Stefano Guccione. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di dare voce alle numerose e pesanti criticità segnalate quotidianamente dalla cittadinanza sulla gestione del servizio idrico.

Il PD ha portato sul tavolo della direzione i gravi disagi che i cittadini modicani sono costretti ad affrontare:

Odissea agli sportelli: file interminabili che spingono gli utenti a presentarsi agli uffici in orari notturni pur di non perdere il turno.

Condizioni di attesa inadeguate: carenza di arredi nelle sale d’aspetto, con cittadini costretti a sostare in piedi per ore.

Muro di gomma digitale: un servizio di numero verde insufficiente e il sistematico mancato riscontro alle PEC inviate dagli utenti.

Caos bollettazione: l’emissione di fatture basate su consumi stimati anziché reali, che genera incertezza e continue contestazioni.

Il PD di Modica ha depositato un documento tecnico con soluzioni immediate e di lungo periodo:

Potenziamento Digitale: Semplificazione del portale online e del numero verde per ridurre la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

Efficienza Amministrativa: Rimodulazione dei turni per estendere l’apertura degli uffici periferici e creazione di una "task force" dedicata esclusivamente all’evasione immediata delle PEC.

Rivoluzione Smart: Avvio di un piano per la sostituzione massiva dei contatori con dispositivi elettronici "smart meter" per letture reali e trasparenti a distanza.

L’Amministratore Guccione, accogliendo favorevolmente il contributo del PD, ha ammesso le criticità legate al sottodimensionamento del personale, confermando che la società sta lavorando per incrementare l’organico e smaltire l’arretrato delle comunicazioni.

Tra le novità annunciate:

Nuova App e Portale: a breve sarà attivo un sistema telematico per l’autolettura e il controllo in tempo reale delle bollette.

Investimenti strutturali: confermata la strategia per l’installazione dei contatori intelligenti nel medio periodo.

Miglioramento logistico: è stato già potenziato l’arredo presso l’ufficio di Modica per garantire l’attesa da seduti agli utenti.