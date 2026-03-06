Polizia, controlli straordinari a Siracusa, Avola e Noto: denunce e sanzioni

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un quarantenne, per il reato di ricettazione, sorpreso in via Monteforte mentre, utilizzando un carrello di un esercizio commerciale, trasportava degli infissi di cui non sapeva giustificare la provenienza e un uomo di 48 anni per il reato di tentato furto perché sorpreso, in un cantiere sito in viale Epipoli, mentre tentava di asportare una tanica di gasolio, da 30 litri circa, sottratto dai veicoli ivi presenti.

Gli agenti delle Volanti, inoltre, hanno denunciato un giovane di 26 anni per guida senza patente reiterata negli ultimi due anni.

Ad Avola, gli Agenti del Commissariato hanno denunciato un giovane di 20 anni che non si fermava all’ALT di Polizia e si dava a precipitosa fuga per le vie cittadine.

Una volta raggiunto, lo stesso è stato sanzionato amministrativamente per mancato utilizzo del casco e il motociclo sul quale viaggiava è stato sequestrato.

Infine, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Noto e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato uno straordinario servizio di controllo del territorio rafforzando la presenza della Polizia nel centro cittadino e nella periferia netina con il precipuo scopo di innalzare la percezione di sicurezza negli abitanti della zona.

In tale scenario operativo, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto del degrado urbano, sono stati pianificati numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 97 persone e di controllare 57 veicoli. 3 sono state le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

A seguito del rafforzamento della presenza della Polizia di Stato sul territorio, gli agenti di Noto sono intervenuti per la segnalazione di un furto effettuato su un veicolo parcheggiato nella zona di Vendicari e hanno rinvenuto e restituito ai turisti di nazionalità olandese i bagagli che erano stati rubati.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni in tutto il territorio netino con particolare attenzione alle zone balneari.