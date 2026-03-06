Pozzallo, anziano rapinato in casa: un rumeno fermato dai carabinieri

Un anziano residente a Pozzallo, è stato rapinato nella sua abitazione. I Carabinieri della Stazione locale, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 37enne di origini rumene, residente a Pozzallo, ritenuto il responsabile dell’aggressione.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il malvivente sarebbe riuscito a introdursi nell’abitazione dell’anziano con un pretesto. Una volta all’interno, approfittando di un momento di distrazione della vittima, la situazione è precipitata: l’anziano è stato bloccato e gli è stata stretta una cintura attorno al collo. Il rapinatore si è armato di un coltello da cucina trovato nell’abitazione per terrorizzare la vittima, poi l’aggressore ha costretto l’uomo a consegnare 100 euro in contanti, strappandogli, quindi, con violenza la fede nuziale e l’orologio. Subito dopo l’accaduto è partita la chiamata al 112 da parte della vittima. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Pozzallo e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica. I militari, dopo essersi assicurati che l’anziano venisse trasportato dal personale sanitario all’ospedale di Modica per le cure del caso, hanno avviato le ricerche del responsabile. Il 37enne è rimasto irreperibile per alcune ore. È stato però individuato e bloccato dai Carabinieri della Stazione di Pozzallo alle prime luci dell’alba della mattina successiva. Gli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno quindi portato al fermo di indiziato di delitto. L’uomo è stato condotto nel carcere di Ragusa su disposizione dell’Autorità giudiziaria: dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata e lesioni personali.