Ragusa, altro colpo allo spaccio di droga: un arresto dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla, con il supporto delle unità cinofile dell’Arma di Nicolosi, hanno tratto in arresto un 24enne ragusano gravemente indiziato del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Proseguono i servizi dell’Arma iblea, volti al mirato contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel capoluogo. Questa volta i militari hanno effettuato un servizio di osservazione in via E. Majorana, ove era stato segnalato un ingiustificato andirivieni di persone presso l’abitazione di un giovane ragusano.

Nelle prime ore del mattino i Carabinieri hanno effettuato l’irruzione cinturando l’abitazione, avvedutosi della presenza delle forze dell’ordine, il 24enne ha tentato di disfarsi di una borsa lanciandola dalla finestra, ma il personale che presidiava il condominio l’ha prontamente recuperata. All’interno erano custoditi quasi 2 Kg di hashish. La perquisizione domiciliare, grazie al fiuto di Hams e Asap, ha successivamente permesso di rinvenire, ben occultate, 6 buste di marijuana sottovuoto da 100 gr. ciascuna, per un totale complessivo di 2,5 Kg di sostanze stupefacenti, la cui vendita avrebbe fruttato circa 20.000 euro. Sequestrati inoltre più di 7mila euro in contanti. Considerate le circostanze, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Esperite le formalità di rito, l’arrestato è stato associato al carcere di Contrada Pendente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In