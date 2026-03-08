La Virtus Ragusa torna al successo in trasferta a Castellaneta con un super Iannelli (97-100)

La Virtus Ragusa ritrova il gusto della vittoria in trasferta 42 giorni dopo. La squadra di coach Di Gregorio, nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, espugna il Tensostantico di Castellaneta per 100-97 e riaggancia la Viola Reggio Calabria in testa alla classifica. Domenica prossima c’è lo scontro diretto al PalaPadua. La Virtus ci si avvicina nel migliore dei modi, sopperendo alla seconda assenza di Adeola (qualificato) con una grande prova di squadra. Menzione d’onore per capitan Ianelli (18 punti con 4/4 nelle triple), ma anche per la continuità di Brown e la freddezza nel finale di Fabi, entrambi a quota 21.

IL TABELLINO

Valentino Basket Castellaneta-SuperConveniente Virtus Ragusa 97-100

Valentino Basket Castellaneta: Diaz 13, Ojo 23, Postigo Lopez 8, Spina Diana, Buo 6, D’Apice 18, Casarola ne, Tamulis 8, Buono 4, Contini 17. All.: Luisi

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 21, Cardinali 4, Piscetta 8, Fabi 21, Tumino 2, Peterson 12, Lanzi 14, Ianelli 18. All.: Di Gregorio

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia e Procacci di Corato

Parziali: 29-30; 48-50; 75-75.

Note. Usciti per cinque falli: Ianelli (R)