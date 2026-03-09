Acate, il sindaco completa la sua Giunta: entrano Martina Spitale e Sara Gianninoto

L’amministrazione comunale di Acate è nuovamente al completo. Il sindaco, Gianfranco Fidone, ha ricostituito, con gli ingressi di due donne la sua Giunta, “monca”, a causa delle dimissioni di Rossella Iacono (di lungo corso) e di Dafne Lantino (di questi giorni).

“Ho firmato questa mattina la determina con la quale si provvede alla ricostituzione della compagine assessoriale, nominando due nuovi assessori e rimodulando alcune deleghe strategiche. Le new entry nella Giunta di Palazzo di Città sono Martina Spitale e Sara Gianninoto, che andranno a completare l’esecutivo portandolo alla sua piena composizione di cinque membri.

A Martina Spitale, espressione del gruppo "Prossima", classe 1996, ho affidato le deleghe Sport, Turismo, Politiche giovanili, Pari Opportunità, Cultura e Marketing territoriale.

A Sara Gianninoto, che riveste già la carica di consigliere comunale e fa riferimento al gruppo della consigliera Daria Guardabasso, ho assegnato le deleghe a: Personale, Tributi, Bilancio, Contenzioso, Transizione Digitale e Gemellaggi”.

Il primo cittadino aggiunge : “A Dafne Lantino, assessore uscente alla luce delle recenti dimissioni, va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e per la passione e con cui ha portato avanti il suo incarico. Ha dato prova di serietà e abnegazione e sarà una risorsa per Acate.

Con queste nomine potenziamo la squadra che lavora per il cambiamento di Acate e per affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Ho voluto affiancare l’entusiasmo e la freschezza di Martina Spitale, che rappresenta un’importante iniezione di competenza e gioventù nella nostra compagine, all’esperienza di Sara Gianninoto. Sono certo che entrambe contribuiranno in maniera determinante alla realizzazione del nostro programma. Buon lavoro”.