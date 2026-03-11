Gennuso (FI), pubblicato decreto per sicurezza nelle scuole. 120 mila euro nel siracusano

Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, annuncia la pubblicazione della graduatoria e dei decreti di finanziamento per interventi di messa in sicurezza e miglioria degli istituti scolastici, con quello che definisce "un importante risultato per il territorio della provincia di Siracusa, visto che tre scuole del nostro territorio riceveranno un contributo straordinario di 40.000 euro ciascuna. Si tratta della scuola primaria e secondaria “Badia” e della scuola materna “Mons. Pappalardo”, entrambe nel comune di Buccheri, e dell’Istituto comprensivo “Vincenzo Messina” di Palazzolo Acreide.

“Esprimo soddisfazione per questo stanziamento – dichiara Gennuso – che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le nostre comunità. Investire nella sicurezza e nella vivibilità degli edifici scolastici significa garantire il diritto allo studio in ambienti adeguati, tutelando al contempo il benessere dei più piccoli e di tutto il personale scolastico. Questi 40.000 euro per ciascun plesso permetteranno di realizzare interventi mirati che attendevano risposte”.

Il deputato azzurro ha voluto ringraziare il governo regionale "per la sensibilità dimostrata. Ancora una volta il Governo Schifani conferma la propria attenzione al territorio di Siracusa e alle esigenze della collettività. Questo provvedimento si inserisce in un solco di altri interventi destinati alla comunità e sono certo che sarà seguito da ulteriori iniziative a sostegno della nostra provincia”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, che ha ringraziato Gennuso "per il costante interessamento e per la preziosa attività di raccordo tra le nostre realtà locali e il Governo della Regione. La sua attenzione verso le esigenze del territorio si traduce ancora una volta in risultati tangibili per le nostre scuole e per l’intera comunità”.