Il pantografo di un mezzo della linea 27 ha preso fuoco in via Marco Bruto, zona Mecenate. A bordo una ventina di passeggeri. Nessun ferito

Principio d'incendio su un tram della linea 27 a Milano. Il pantografo ha preso fuoco stamattina verso le 9, mentre il mezzo percorreva via Marco Bruto, periferia est della città. A bordo una ventina di passeggeri, che raccontano di aver visto le fiamme nella parte superiore del tram. Nessuno è rimasto ferito.

Polizia e vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l'area e bloccare il traffico.

È il terzo incidente che coinvolge un tram nelle ultime due settimane. Il 27 febbraio scorso un mezzo di ultima generazione della linea 9 era deragliato in via Vittorio Veneto provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 54.