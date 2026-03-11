ou
ULTIME NOTIZIE

Droga, 40enne arrestato dai carabinieri a Siracusa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Principio d'incendio su un tram

Principio d'incendio su un tram

Fatti&Notizie

Il pantografo di un mezzo della linea 27 ha preso fuoco in via Marco Bruto, zona Mecenate. A bordo una ventina di passeggeri. Nessun ferito

Principio d'incendio su un tram della linea 27 a Milano. Il pantografo ha preso fuoco stamattina verso le 9, mentre il mezzo percorreva via Marco Bruto, periferia est della città. A bordo una ventina di passeggeri, che raccontano di aver visto le fiamme nella parte superiore del tram. Nessuno è rimasto ferito.

Polizia e vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l'area e bloccare il traffico.

È il terzo incidente che coinvolge un tram nelle ultime due settimane. Il 27 febbraio scorso un mezzo di ultima generazione della linea 9 era deragliato in via Vittorio Veneto provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 54.

Potrebbero Interessarti