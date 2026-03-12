Nessun funerale per il capomafia catanese Nitto Santapaola

Niente funerali né celebrazioni religiose per Benedetto "Nitto" Santapaola. Il questore di Catania ha vietato qualsiasi cerimonia pubblica o privata, disponendo che il trasferimento dell'urna avvenga in forma riservata e senza cortei. Sull'altolà del questore si è allineato l'arcivescovo Renna, per evitare che un momento religioso venga "strumentalizzato".

Il legale del boss, l'avvocato Carmelo Calì, ha però precisato che Santapaola aveva già espresso la volontà di essere cremato senza alcuna cerimonia, rendendo di fatto superflui entrambi i provvedimenti.

Lo storico capo di Cosa Nostra catanese, 87 anni, è morto il 2 marzo nel carcere duro del 41bis, condannato a 18 ergastoli tra cui quelli per le stragi di Capaci e Via D'Amelio e per l'uccisione del giornalista Giuseppe Fava e dell'ispettore Giovanni Lizzio. La salma sarà cremata a Milano, poi le ceneri trasferite a Catania.