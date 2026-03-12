Furto di farmaci oncologici, arresti dei carabinieri

Rubavano farmaci oncologici all'ospedale di Melito Porto Salvo. Sono accusati di aver sottratto dall'ospedale Tiberio Evoli medicinali chemioterapici e biologici ad alto costo.

Arresti dei Carabinieri coordinati dalla procura di Reggio Calabria per una serie di soggetti che avrebbero sottratto medicinali chemioterapici e biologici ad alto costo, per un valore complessivo superiore a un milione e duecento mila euro.

Furto aggravato l'ipotesi di reato per le persone coinvolte.

Questa mattina la conferenza stampa del procuratore di Reggio Giuseppe Borrelli per illustrare i dettagli dell'operazione.