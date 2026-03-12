ou
ULTIME NOTIZIE

Perseguitava una ragazza sui social, modicano finisce in carcere

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Furto di farmaci oncologici, arresti dei carabinieri

Furto di farmaci oncologici, arresti dei carabinieri

Altro sud

Rubavano farmaci oncologici all'ospedale di Melito Porto Salvo. Sono accusati di aver sottratto dall'ospedale Tiberio Evoli medicinali chemioterapici e biologici ad alto costo.
Arresti dei Carabinieri coordinati dalla procura di Reggio Calabria per una serie di soggetti che avrebbero sottratto medicinali chemioterapici e biologici ad alto costo, per un valore complessivo superiore a un milione e duecento mila euro.
Furto aggravato l'ipotesi di reato per le persone coinvolte.

Questa mattina la conferenza stampa del procuratore di Reggio Giuseppe Borrelli per illustrare i dettagli dell'operazione.

Potrebbero Interessarti