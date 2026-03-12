E' morta Enrica Bonaccorti, tra gli interpreti della "Baronessa di Carini"

E'morta a Roma Enrica Bonaccorti. Era nata a Savona il 18 novembre del 1949. Aveva 76 anni e meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas, contro il quale aveva cercato di combattere, sottoponendosi a lunghe cure.

Con lei se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione italiana, protagonista per decenni tra radio, teatro e piccolo schermo. La Sicilia la ricorda fra i protagonisti dello sceneggiato firmato dal regista Daniele D'Anza. , “L'amaro caso della baronessa di Carini”, la cui interpretazione nel 1975. L'ultima apparizione in tv a febbraio nel salotto di Caterina Balivo, de “La volta buona”.

Negli anni '60 viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. Per "Mimmo" scrive i testi di Amara terra mia e La lontananza. In radio partecipa al programma L'uomo della notte, insieme con il poeta Alfonso Gatto.

Negli anni '70 si divide tra originali televisivi (La pietra di Luna, Nostra dea, Oro matto, Eleonora, L'amaro caso della baronessa di Carini) e il cinema (Jus primae noctis, Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, Beati i ricchi, Paolo il caldo, Il maschio ruspante, Film d'amore e d'anarchia). Nel 1978 debutta in tv presentando il gioco a premi Il sesso forte, in tandem con il conduttore Michele Gammino.

Dagli anni '80 tanta tv tra Rai, Mediaset e Sky.