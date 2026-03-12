Cassa Depositi e Prestiti sostiene la crescita in Sicilia del Gruppo Arena

Aumentare la competitività sul mercato di riferimento e rafforzare la crescita aziendale, potenziando in modo significativo le capacità logistiche e la copertura territoriale con nuovi punti vendita. È questo l’obiettivo del contratto di finanziamento da 20 milioni di euro che Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto insieme con il Gruppo Arena per sostenere nuove iniziative di sviluppo in Italia, come previste dal Business Plan 2025-2027 della società. Le risorse sono state erogate da CDP a seguito di un accordo di provvista con il quale la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso una somma di pari ammontare a Cassa Depositi e Prestiti. Nel dettaglio, le risorse saranno destinate alla realizzazione di nuovi investimenti per la crescita che avranno ad oggetto: l’acquisto di un ulteriore centro logistico destinato allo stoccaggio di merce e prodotti alimentari “non freschi”, struttura che si integrerà con il polo logistico già esistente al fine di potenziare la capacità distributiva, migliorare l’efficienza operativa e sostenere i piani di espansione della rete commerciale; l’acquisto di due immobili in Sicilia, comprensivi di edifici e aree esterne, strumentali al core business della società, che saranno destinati ad ospitare nuovi punti vendita locali commerciali. Il Gruppo Arena è tra i principali operatori della GDO nel Centro-Sud Italia, leader in Sicilia, con oltre 200 punti vendita attivi e un articolato piano di sviluppo orientato al rafforzamento infrastrutturale e alla crescita sostenibile.

Il Cav. Lav. Giovanni Arena, AD Gruppo Arena, ha dichiarato: “L’accordo con Cassa Depositi e Prestiti rappresenta un passaggio strategico nel percorso di sviluppo delineato dal nostro Business Plan 2025-2027. Investire nel potenziamento logistico e nell’ampliamento della rete significa rafforzare la nostra competitività e garantire un livello di servizio sempre più elevato ai territori in cui operiamo. La crescita dimensionale per Gruppo Arena è un progetto industriale fondato su efficienza, solidità finanziaria e visione di lungo periodo. Questo finanziamento ci consente di accelerare investimenti strutturali che generano valore stabile per l’azienda, per i nostri collaboratori e per il sistema economico del Centro-Sud Italia”.

Andrea Nuzzi, Direttore Business di CDP, ha dichiarato: “L’operazione a favore di Gruppo Arena conferma l’impegno di CDP a sostegno di una filiera, quella agroalimentare, strategica per la competitività del nostro Paese, e dimostra la nostra attenzione per le imprese del Mezzogiorno. Il supporto a un’eccellenza del tessuto imprenditoriale siciliano nei propri ambiziosi piani di investimento costituisce un esempio concreto dell’approccio di sempre maggior vicinanza ai territori previsto dal Piano strategico 2025-2027 di Cassa”.