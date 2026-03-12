Borse di studio per studenti eccellenti. In Sicilia, L'iniziativa della preside vittoriese Anna Maria Di Falco

L’associazione “Giuseppina Turrisi Colonna” cambia volto. L’associazione catanese che per 12 anni ha operato nel settore delle eccellenze scolastiche avrà un nuovo nome. Nasce l’associazione S.P.E.S (Solidarietà Promozione Eccellenze Scolastiche). Il 10 marzo, nello studio del notaio Alfredo Tamburino di Catania, si è svolta l’assemblea straordinaria dell’associazione che ha deciso, all’unanimità, il cambio di denominazione.

L’associazione “Turrisi Colonna” quindi cambia nome, ma non mutano le finalità. La nuova S.P.E.S ne raccoglie il testimone. In ossequio alle nuove normative, assume lo status giuridico di APS – ETS, cioè di un’associazione di promozione sociale, che opera nel terzo settore. La SPES opererà nel settore della scuola e soprattutto nella promozione delle eccellenze scolastiche. Ma con una peculiarità: la difficoltà economica e la necessità di supportare il “diritto allo studio”. Quel diritto garantito dalla legge, ma che si scontra con la difficoltà reale di condizioni non sempre ottimali che impediscono a tanti giovani di eccellere nonostante le loro potenzialità.

La SPES, come già la Turrisi Colonna, ha nel suo statuto alcuni obiettivi: sostenere il percorso scolastico dei giovani “eccellenti”, ma “indigenti”, aiutarli nel completamento e nell’approfondimento del percorso didattico, nel proseguimento degli studi universitari per permettere un ingresso qualificato nel mercato del lavoro. La presidente uscente Anna Maria Di Falco - dirigente scolastica originaria di Vittoria - è stata confermata nella carica per il prossimo triennio. “La nostra associazione – spiega Di Falco – è nata da un gruppo di docenti e personale amministrativo. Da anni, l’esperienza diretta nel mondo della scuola ci aveva fatto toccare con mano realtà spesso insospettabili, difficoltà economiche o ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono, o ostacolano il proseguimento del percorso scolastico anche di giovani che pure hanno tutte le potenzialità per emergere, di studenti che meritano di crescere culturalmente nonostante le carenze sociali e le difficoltà economiche che ne ostacolano la carriera scolastica. È a loro che dedichiamo il nostro impegno. In questi dodici anni la onlus si è finanziata con attività culturali e donazioni di sostenitori e mediante la donazione del 5 per mille. Dal 2016 vengono conferite borse di studio ad alunni meritevoli delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di tutte le province siciliane, incentivando così il diritto allo studio”.