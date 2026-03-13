Controlli straordinari della Polizia a Biancavilla e Adrano: fioccano sanzioni

La Polizia di Stato ha svolto un’articolata attività di controllo straordinario che dal pomeriggio si è sviluppata fino a tarda sera nel territorio ricadente nei comuni di Biancavilla e di Adrano, nel contesto dei rafforzati servizi disposti dalla Questura di Catania in tutti i Comuni del territorio provinciale per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, a garanzia della sicurezza dei cittadini.

Dopo Paternò, Santa Maria di Licodia, Randazzo, Castiglione di Sicilia, i poliziotti hanno effettuato, ancora una volta, verifiche a tutto campo nei comuni del versante sud-occidentale dell’Etna per un’incisiva azione di prevenzione, monitoraggio e contrasto allo spaccio di droga, alla guida in stato di ebbrezza, al consumo di bevande alcoliche tra giovanissimi.

A coordinare l’intervento sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, in sinergia con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale.

Tra Adrano e Biancavilla sono stati istituiti molteplici posti di controllo nei punti d’accesso delle due città, con particolare attenzione alle aree di collegamento e di snodo del traffico veicolare. Inoltre, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno effettuato un pattugliamento dinamico in zone strategiche, a ridosso di attività commerciali e di luoghi di ritrovo, specialmente in quelli frequentati da giovani. Ciò si inserisce in una strategia d’intervento nell’ottica di una concreta forma di deterrenza per scongiurare la commissione di reati predatori, dalle vie del centro alla periferia.

Nel corso del servizio, sono stati controllati anche molti stranieri, al fine di verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Come sempre un’altra importante fase dell’attività ha riguardato le verifiche sul rispetto delle regole del Codice della Strada, rilevando molteplici condotte irregolari da parte di automobilisti e motociclisti che sono stati fermati, controllati e sanzionati.

Ciò ha portato all’identificazione di 108 persone, di cui 9 già note alle forze di Polizia per precedenti, e al controllo di 62 veicoli, tra auto e scooter. Nello specifico, numerosi conducenti sono stati sanzionati per la mancanza della copertura assicurativa e della revisione periodica del mezzo e, in un caso, per violazione di norme relative al divieto di sosta presso rifornimento carburanti.

Ulteriore fase dell’attività straordinaria ha riguardato, infine, i controlli a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni loro imposte, senza rilevare alcuna violazione.