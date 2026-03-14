ou
ULTIME NOTIZIE

Zafferana Etnea, la banda del bancomat ruba la cassaforte dello sportello ATM della BAPS

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Femminicidio di Daniela Zinnanti, resta in carcere l'ex compagno

Femminicidio di Daniela Zinnanti, resta in carcere l'ex compagno

CronacaMessina

È accusato di femminicidio Santino Bonfiglio, l'ex camionista di 67 anni che ha confessato l'omicidio dell'ex compagna Daniela Zinnanti, uccisa nella sua abitazione di via Lombardia, a Messina.

La gip Alessia Smedile ha convalidato il fermo dell'indagato, disponendo la custodia cautelare in carcere e contestando all'uomo, oltre all'omicidio aggravato dalla premeditazione, anche il porto illegale di arma e l'evasione dai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, Bonfiglio il 9 marzo avrebbe raggiunto la casa della donna portando con sé un coltello da cucina con cui l'ha colpita più volte, lasciandola poi ferita senza chiamare i soccorsi.

Il corpo della cinquantenne è stato trovato il giorno successivo dalla figlia.

Nelle prossime ore è prevista l'autopsia sul corpo della vittima all'ospedale Papardo di Messina.

Potrebbero Interessarti