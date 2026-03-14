Femminicidio di Daniela Zinnanti, resta in carcere l'ex compagno

È accusato di femminicidio Santino Bonfiglio, l'ex camionista di 67 anni che ha confessato l'omicidio dell'ex compagna Daniela Zinnanti, uccisa nella sua abitazione di via Lombardia, a Messina.

La gip Alessia Smedile ha convalidato il fermo dell'indagato, disponendo la custodia cautelare in carcere e contestando all'uomo, oltre all'omicidio aggravato dalla premeditazione, anche il porto illegale di arma e l'evasione dai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, Bonfiglio il 9 marzo avrebbe raggiunto la casa della donna portando con sé un coltello da cucina con cui l'ha colpita più volte, lasciandola poi ferita senza chiamare i soccorsi.

Il corpo della cinquantenne è stato trovato il giorno successivo dalla figlia.

Nelle prossime ore è prevista l'autopsia sul corpo della vittima all'ospedale Papardo di Messina.