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Zafferana Etnea, la banda del bancomat ruba la cassaforte dello sportello ATM della BAPS

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Zafferana Etnea, la banda del bancomat ruba la cassaforte dello sportello ATM della BAPS

Zafferana Etnea, la banda del bancomat ruba la cassaforte dello sportello ATM della BAPS

CronacaCatania

Una banda di rapinatori è entrata in azione a Zafferana Etnea, prima dell'alba, rubando con un escavatore la cassaforte del bancomat della Banca agricola popolare di Sicilia. Ingenti i danni alla struttura. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sull'episodio è intervenuta la Baps per "informare la clientela e la comunità locale di essersi immediatamente adoperata con il massimo impegno per garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività". "L'area interessata è stata messa in sicurezza - sottolinea la Baps - e squadre di tecnici specializzati sono già operative sul posto per gli interventi di ripristino e la chiusura dei varchi danneggiati". "Nonostante i gravi danni subiti all'ingresso della filiale - si legge in una nota - Baps si è già attivata per ridurre al minimo i disagi e la filiale di Zafferana Etnea sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 16 marzo, secondo i consueti orari di sportello. Lo sportello Atm asportato resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del servizio avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari tempi tecnici di sostituzione dell'apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza". (Sicilia Web)

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