Zafferana Etnea, la banda del bancomat ruba la cassaforte dello sportello ATM della BAPS

Una banda di rapinatori è entrata in azione a Zafferana Etnea, prima dell'alba, rubando con un escavatore la cassaforte del bancomat della Banca agricola popolare di Sicilia. Ingenti i danni alla struttura. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sull'episodio è intervenuta la Baps per "informare la clientela e la comunità locale di essersi immediatamente adoperata con il massimo impegno per garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività". "L'area interessata è stata messa in sicurezza - sottolinea la Baps - e squadre di tecnici specializzati sono già operative sul posto per gli interventi di ripristino e la chiusura dei varchi danneggiati". "Nonostante i gravi danni subiti all'ingresso della filiale - si legge in una nota - Baps si è già attivata per ridurre al minimo i disagi e la filiale di Zafferana Etnea sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 16 marzo, secondo i consueti orari di sportello. Lo sportello Atm asportato resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del servizio avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari tempi tecnici di sostituzione dell'apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza". (Sicilia Web)