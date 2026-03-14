Calcio, serie C. Il Siracusa si sveglia tardi a Latina: non basta un secondo tempo da leoni, finisce 2 a 1

Nulla da fare per il Siracusa sul campo del Latina. Gli azzurri di Turati sono stati sconfitti di misura. E' finita 2 a 1 per i padroni di casa che hanno approfittato della partenza blanda degli ospiti per assestare due colpi che si sono rivelati decisivi. Al 15' il Latina è già in gol con Luca Parodi, il più lesto di tutti a ribadire in rete sugli sviluppi di un corner, dopo una respinta di Farroni. Il Siracusa accusa il colpo e poco dopo il Latina raddoppia su calcio di rigore trasformato da Parigi.

Nella ripresa il Siracusa rientra in campo più determinato e aggressivo. Prima rischia il tracollo, con Cioffi che grazia gli azzurri fallendo una ghiotta occasione per il possibile 3-0. Da quel momento in avanti, Limonelli e compagni prendono in mano l’iniziativa.

Gli azzurri costruiscono diverse opportunità, alzano il baricentro e mettono sotto pressione la retroguardia pontina. Il gol che riapre la partita arriva però soltanto all’88’ con Sbaffo che mette la testa sull’invito di Valente. Le speranze di una rimonta si fermano sul cronometro che corre troppo veloce. Finisce 2 a 1 per il Latina. Il Siracusa - che ha raggiunto Latina in aereo grazie alla colletta tra i tifosi - torna in Sicilia con il peso delle incertezze societarie. Domenica al De Simone arriva il Picerno: sarà necessario tutto l'orgoglio azzurro per conquistare tre punti fondamentali.