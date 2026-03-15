Modica, fugge ad un posto di controllo della Polizia: denunciato un 44enne

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere fuggito a un controllo mentre era alla guida di un ciclomotore, nonostante la patente gli fosse stata già revocata in passato. L’episodio è avvenuto a Modica e ha portato alla segnalazione per resistenza a pubblico ufficiale e reiterata guida senza patente.

Tutto è iniziato durante un normale servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia del Commissariato di pubblica sicurezza ha fermato il conducente del mezzo a due ruote. L’uomo si era inizialmente fermato all’alt degli agenti, consentendo le prime verifiche di rito. Subito dopo l’identificazione però il 44enne ha improvvisamente deciso di scappare, tentando di sottrarsi al controllo e accelerando lungo alcune strade del centro abitato. Ne è nato un breve inseguimento, con la volante impegnata a raggiungere il mezzo in fuga. Nonostante l’intervento degli agenti, l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Sono comunque scattati gli accertamenti successivi che hanno permesso di procedere alla denuncia. Dalle verifiche è emerso infatti che il 44enne era già stato destinatario in passato di un provveddimento di revoca della patente emesso dalla Prefettura e che quindi non avrebbe potuto guidare. Da qui anche la contestazione della reiterata guida senza patente. La posizione dell’uomo è adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria.