Maltempo in Sicilia, allerta arancione sul versante orientale. Scuole chiuse a Catania

Pioggia e grandine su tutta la fascia ionica, allagamenti sulla A18. Attività didattica sospesa in diversi Comuni.

Violenti temporali, pioggia battente e grandine su tutta la Sicilia. Come da previsioni, il maltempo con allerta gialla ha raggiunto l'Isola. Secondo gli esperti di 3B Meteo, il vortice di bassa pressione Jolina stazionerà almeno fino a martedì, tenendo sotto scacco le regioni meridionali. Per lunedì la protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta arancione a Catania, Siracusa, Messina e Ragusa. Alcuni sindaci hanno predisposto la sospensione delle attività didattiche. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, in un post su Facebook ha annunciato lo stop delle lezioni: "Anche se in mattinata sono previste piogge leggere, dalle 13 è atteso un serio peggioramento. Abbiamo così deciso la sospensione a scopo cautelativo". A Catania rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini.

Stessa decisione presa anche ad Acireale, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, San Gregorio, Tremestieri Etneo, Santa Venerina, Fiumefreddo, Mascali, Riposto e Giarre; a Siracusa, Floridia, Solarino, Palazzolo Acreide, Noto, Avola, Rosolini e Modica.

Nel Messinese i Comuni coinvolti sono Taormina, Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Forza d’Agró, Letojanni, Mongiuffi Melia, Limina, Pagliara, Giardini Naxos, Castelmola, Milazzo e San Filippo del Mela. Resteranno aperte invece nel capoluogo secondo le indicazioni della segreteria generale del municipio.