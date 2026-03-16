Sicilia, Abbate (DC): via libera alla rottamazione quinques

VIA LIBERA IN COMMISSIONE BILANCIO ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES. UN SOSTEGNO CONCRETO A IMPRESE E CITTADINI SICILIANI”

Un passo decisivo verso la pacificazione fiscale in Sicilia. La Commissione Bilancio dell’ARS ha approvato un emendamento, presentato dall’On. Ignazio Abbate, che recepisce nell'ordinamento regionale la cosiddetta "Rottamazione Quinques", allineando la Regione Siciliana alle recenti disposizioni del Governo Nazionale (L. 199/2025). La norma prevede la definizione agevolata per i tributi propri (come il bollo auto) e le entrate patrimoniali della Regione. I contribuenti siciliani potranno regolarizzare le pendenze maturate fino al 31 dicembre 2025 senza il pagamento di sanzioni e interessi, a patto che il versamento avvenga entro il 31 ottobre 2026. L'intervento normativo non comporta oneri per il bilancio regionale. “Al contrario – commenta il Presidente della I Commissione - come evidenziato nella relazione tecnica, punta a migliorare la capacità di riscossione della Regione, trasformando crediti di difficile esazione in liquidità immediata, con un potenziale incremento delle entrate correnti. Sono fiducioso sull’iter che porterà all’approvazione definitiva del provvedimento" – dichiara l’On. Ignazio Abbate.