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Modica, è il momento di godersi la festa. Domenica al "Pietro Scollo" l'abbraccio dei tifosi ai "Tigrotti"

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Volley Modica batte Napoli e chiude al quarto posto

Volley Modica batte Napoli e chiude al quarto posto

CronacaRagusa

Avimec Modica 3
Gaia Energy Napoli 1
Parziali:21/25, 25/17, 25/16, 25/19
Avimec Modica: Raso, Bertozzi 14, Lugli 1, Putini 1, Chillemi 8, Cipolloni Save, Buzzi 10, Italia, Garofolo 7, Mariano 19, Nastasi (L1), n.e:Barretta, Pappalardo (L2), Tomasi. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.
Gaia Energy Napoli: Sarr 9, Didonato 1, Russo 9, Starace8, Piazza, Ferri 12, Lanciani 6, Scita 4, Romano, Arguilles Sanchez 8, Ardito (L1), Volpe (L2), n.e. Saccone, Matano. All. Francesco Matano.
Arbitri: David Kronaj di Varese e Gianmarco Lentini di Milano
Missione compiuta per l'Avimec Volley Modica, che nell'ultima gara casalinga di regular season batte in rimonta in quattro set la Gaia Energy Napoli e centra l'obiettivo di stagione di piazzarsi al quarto posto alle spalle di corazzate quali Reggio Calabria, Castellana Grotte e Gioia del Colle. I “Galletti” che sono partiti con il freno a mano tirato, hanno impiegato 1h43' per chiudere la pratica Napoli che con la sconfitta subita al “PalaRizza” retrocede in serie B.
“Conquistiamo con merito i tre punti con una gara che abbiamo preparato lungamente in settimana sapendo che non giocavamo contro una squadra che meritava la posizione in classifica e con la testa già ai play off . Napoli ha valori importanti e lo ha dimostrato nel primo set, poi i ragazzi si sono ricordati cos'è la Volley Modica e abbiamo messo subito in campo i valori tecnici che ci hanno contraddistinto questo girone di ritorno dove abbiamo vinto sette delle nove partite disputate e questo ci ha permesso di suggellare il quarto posto in classifica importantissimo in chiave play off. I ragazzi sapevano cosa c'era in palio e che occasione avevano a disposizione e l'hanno colta pienamente", afferma coach Di Stefano.

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