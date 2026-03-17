Catania, la Polizia scopre un deposito di droga: denunciata una 19enne

Aveva nascosto 2,7 chili di marijuana in casa e nel portabagagli della sua auto quando, nei giorni scorsi, era stata fermata ed arrestata dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti.

La successiva attività investigativa ha consentito di individuare un deposito, in via Petriera, usato dalla 19enne, protagonista di questa vicenda, al cui interno gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno rinvenuto un grosso borsone nero con otto buste piene di marijuana per complessivi 8,4 chilogrammi.

La donna, originaria di Milano, era stata fermata alcuni giorni fa alla guida della sua auto, dai poliziotti della squadra volanti, in un tratto di via IV Novembre, nel quartiere Nesima, ed era stata arrestata perchè trovata in possesso di sostanza stupefacente, che aveva occultato in auto e a casa. A seguito del giudizio di convalida il giudice aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Nei giorni seguenti, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono riusciti ad individuare la base logistica che la 19enne utilizzava per il confezionamento della droga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per eseguire i rilievi del caso. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà inviata nei laboratori della Scientifica per essere analizzata da operatori esperti del settore.

Alla luce di quanto scoperto la 19enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’azione dei poliziotti della squadra volanti si inserisce tra le costanti attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati connessi allo spaccio di droga.