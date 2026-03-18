18 marzo, giornata del ricordo delle vittime del Covid. Cosa ci ha insegnato la pandemia?

Pierluigi Ferrari collegato in diretta durante la trasmissione Buongiorno Regione, davanti al cimitero monumentale di Bergamo, dove alle 10 sono previste le commemorazioni. Da qui il 18 marzo 2020 partì il corteo di carri militari con i feretri delle vittime del Covid, un'immagine che sconvolse il mondo intero. Con lui Guido Marinoni, presidente dell'ordine dei Medici di Bergamo, che con amarezza invita a riflettere sulla rimozione del periodo della pandemia: “Siamo finiti in un mondo polarizzato, diviso”. Vicky Sorci in studio ha invece come ospite Maria Beatrice Stasi, ex direttrice generale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il suo ricordo personale di quei mesi: “Oltre 7mila pazienti ricoverati nelle cinque ondate, tanto lavoro e tanto dolore vissuto e immagazzinato” da medici infermieri operatori sanitari. “Mancavano dispostivi di protezione, il 15 marzo la morte del nostro primo operatore”. A Bergamo i contagi sono stati tre volte superiori a quelli dell'intera regione Lazio.