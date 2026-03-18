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Reggio, giovane investita e uccisa da un'auto pirata

Reggio, giovane investita e uccisa da un'auto pirata

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Una giovane donna è stata travolta e uccisa a Reggio Calabria da un pirata della strada, adesso ricercato dalla polizia locale. L'incidente mortale si è consumato nella notte, intorno alle 3, in viale Calabria. La vittima, una ragazza finlandese di 29 anni, era da sola quando, attraversando la strada, è stata centrata in pieno da un mezzo ed è morta sul colpo a causa dell'impatto violento. Senza prestare soccorso il conducente si è dato alla fuga. I medici del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Non ci sono testimoni per cui la polizia locale, oltre a eseguire i rilievi dell'incidente, sta visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire alla targa dell'auto e identificare la persona alla guida. Il comandante della polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore di turno Giulia Scavello che aperto un fascicolo.

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