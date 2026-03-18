Modica, al Comune sono in servizio due nuovi funzionari

“Sono in servizio al Comune di Modica due nuovi funzionari. "Si tratta - informa la sindaca, Maria Monisteri - di due figure di elevata qualificazione: la dottoressa Maria Grazia Occhipinti e il dottor Federico Testa. Sono stati assunti attraverso la procedura concorsuale RIPAM destinata all’assunzione di funzionari CapCoe (Capacità e Coesione) e si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, a totale carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Attraverso una nuova procedura concorsuale, entreranno prossimamente a far parte dell’organico apicale di Palazzo San Domenico altri due funzionari inseriti nell’area tecnica dell’ente”