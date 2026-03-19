Furto di corrente a Catania, scoperto un centinaio di furbetti

Maxi controlli della polizia mirata a contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica nei quartieri di San Cristoforo, Librino e San Giovanni Galermo che ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, con il supporto degli agenti del Reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, che hanno fornito supporto alle squadre specializzate della società di distribuzione dell’energia elettrica. Le verifiche hanno riguardato abitazioni private e piccoli esercizi commerciali, nei quali è stato riscontrato un anomalo prelievo di energia. Gli operai hanno avuto modo di appurare, in alcuni casi, la manomissione dei contatori per ottenere un rifornimento di elettricità a costo zero. Sono stati scoperti anche diversi allacci abusivi alla rete, mediante l’utilizzo di cavi e fili non appropriati. In alcuni casi i tecnici hanno appurato che in alcune abitazioni gli allacci abusivi risalivano ad oltre 4 anni. Avrebbero consumato l'energia senza pagare alcuna bolletta per un danno stimato di centinaia di migliaia di euro. Al termine degli opportuni riscontri gli agenti hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica un centinaio di utenti, titolari dei contatori irregolari.