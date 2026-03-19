Ispica, stato di agitazione dei lavoratori del settore Igiene Ambientale

I lavoratori del settore Igiene ambientale di Ispica sul piede di guerra: in una nota, CGIL e Fiadel inviata anche al prefetto e alla Impregico -che gestisce il servizio - mettono nero su bianco il preavviso di azioni di sciopero. Le Organizzazioni Sindacali denunciano con fermezza la grave e perdurante

situazione relativa ai mezzi in dotazione, che risultano ormai inadeguati, usurati e non più

idonei a garantire condizioni minime di sicurezza e operatività.

Nonostante le ripetute segnalazioni e richieste avanzate nel tempo, non è stato fornito

alcun riscontro concreto, né sono stati adottati interventi risolutivi. Tale inerzia determina

una situazione inaccettabile, che espone quotidianamente i lavoratori del Settore Igiene

Ambientale a rischi per la salute e la sicurezza, oltre a compromettere la regolare erogazione

del servizio. Viene quindi richiesta con urgenza la sostituzione dei mezzi attualmente in uso

con dotazioni adeguate e conformi agli standard previsti. I sindacati proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale, determinazione assunta a

seguito dell’assemblea sindacale dei lavoratori. In assenza di immediati e concreti interventi risolutivi,

saranno avviate senza ulteriore preavviso tutte le procedure di raffreddamento e

conciliazione, propedeutiche alla proclamazione dello sciopero.