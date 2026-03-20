Etna Sky pronta al decollo: online il sito e al via la ricerca di personale

Etna Sky muove i primi passi concreti verso l’avvio delle operazioni. La nuova compagnia aerea siciliana, annunciata nei mesi scorsi, ha infatti attivato il proprio sito ufficiale e aperto le candidature per il reclutamento del personale.

A lanciare l’iniziativa era stato, all’inizio di dicembre, il deputato catanese Manlio Messina, che attraverso i social aveva anticipato il progetto, svelando anche il nome della compagnia e pubblicando l’immagine di un aereo con quella che dovrebbe essere la futura livrea. Oggi, con la messa online del portale etnasky.com, il progetto entra in una fase più operativa.

Sul sito, la compagnia invita a candidarsi «persone motivate, professionali e appassionate di aviazione», offrendo la possibilità di inviare il proprio curriculum direttamente online. Etna Sky si presenta come una realtà nata per rispondere a una precisa esigenza: dotare la Sicilia di un vettore fortemente radicato nel territorio, capace di coniugare tariffe accessibili, servizi inclusi e una visione di sviluppo a lungo termine.

«Siamo una compagnia fieramente siciliana e orgogliosamente italiana», si legge ancora nella presentazione, con l’obiettivo di collegare l’isola al resto del Paese e a destinazioni internazionali, tenendo conto delle necessità di residenti, studenti, lavoratori e turisti.

La fase iniziale delle attività, per la quale non è stata ancora indicata una tempistica precisa, dovrebbe concentrarsi sui principali collegamenti nazionali, in particolare verso il Centro e il Nord Italia. In un secondo momento, il piano prevede l’ampliamento delle rotte verso destinazioni europee e intercontinentali di interesse strategico e turistico, con l’intento di rendere i collegamenti aerei da e per la Sicilia più ampi, accessibili e competitivi.