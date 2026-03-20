Caltanissetta: scoperti 11 evasori totali e 2 paratotali

Nei primi due mesi dell'anno, i Finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno intensificato i controlli contro il sommerso d'azienda. Le attività di controllo svolte hanno permesso di individuare 11 evasori totali (completamente sconosciuti al Fisco) e 2 paratotali, ricostruendo ricavi sottratti a tassazione per oltre 6 milioni di euro. Tra le situazioni maggiormente rilevanti, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta ha individuato 5 soggetti operanti nei settori delle costruzioni e dell'autotrasporto. Le complesse attività ispettive eseguite dai militari hanno consentito di rilevare elementi di reddito sottratti al fisco per circa 5 milioni di euro oltre a 700 mila euro di IVA e 300 mila euro di ritenute non versate. Emblematico è il caso di un titolare di un'impresa edile che ha omesso ogni obbligo tributario per coprire ingenti debiti accumulati con il gioco d'azzardo. I finanzieri del Gruppo Caltanissetta, nell'ambito delle attività di contrasto all'abusivismo commerciale e di controllo economico del territorio, hanno individuato tre officine meccaniche operanti in totale assenza di autorizzazioni.

Le attività, completamente sconosciute al Fisco, risultavano prive di Partita IVA e delle licenze obbligatorie per l'esercizio della professione. Durante gli interventi, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dei macchinari e delle attrezzature presenti nei locali. L'operazione ha permesso di constatare ricavi non dichiarati e un'evasione dell'IVA.