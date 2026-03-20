ou
ULTIME NOTIZIE

Caltanissetta: scoperti 11 evasori totali e 2 paratotali

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Caltanissetta: scoperti 11 evasori totali e 2 paratotali

Caltanissetta: scoperti 11 evasori totali e 2 paratotali

CronacaCaltanissetta

Nei primi due mesi dell'anno, i Finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno intensificato i controlli contro il sommerso d'azienda. Le attività di controllo svolte hanno permesso di individuare 11 evasori totali (completamente sconosciuti al Fisco) e 2 paratotali, ricostruendo ricavi sottratti a tassazione per oltre 6 milioni di euro. Tra le situazioni maggiormente rilevanti, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta ha individuato 5 soggetti operanti nei settori delle costruzioni e dell'autotrasporto. Le complesse attività ispettive eseguite dai militari hanno consentito di rilevare elementi di reddito sottratti al fisco per circa 5 milioni di euro oltre a 700 mila euro di IVA e 300 mila euro di ritenute non versate. Emblematico è il caso di un titolare di un'impresa edile che ha omesso ogni obbligo tributario per coprire ingenti debiti accumulati con il gioco d'azzardo. I finanzieri del Gruppo Caltanissetta, nell'ambito delle attività di contrasto all'abusivismo commerciale e di controllo economico del territorio, hanno individuato tre officine meccaniche operanti in totale assenza di autorizzazioni.
Le attività, completamente sconosciute al Fisco, risultavano prive di Partita IVA e delle licenze obbligatorie per l'esercizio della professione. Durante gli interventi, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dei macchinari e delle attrezzature presenti nei locali. L'operazione ha permesso di constatare ricavi non dichiarati e un'evasione dell'IVA.

Potrebbero Interessarti