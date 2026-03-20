Acate, scontro mortale sulla statale 115: perde la vita cittadino albanese

Un cittadino albanese di 46 anni, Dimiter Coga, ha perso la vita in un incidente stradale, questa mattina, sulla statale 115, in territorio di Acate. Per cause da accertare si sono scontrate una Fiat Cinquecento e una Ford Focus. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine. L'incidente si è verificato nei pressi del ristorante. La salma è stata estratta dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

(Foto Franco Assenza)