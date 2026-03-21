Catania, presunto spacciatore arrestato in centro durante servizio antidroga

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne catanese ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa è scaturita dal monitoraggio della zona adiacente piazza Currò, nel centro cittadino, dove gli investigatori hanno predisposto un servizio antidroga articolato in due dispositivi operativi, con militari “sotto copertura”, incaricati di osservare l’area in modalità “discreta” e pattuglie in uniforme pronte a intervenire per il controllo degli eventuali acquirenti.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno individuato il giovane sospettato di essere il pusher, mentre sostava nei pressi di un esercizio commerciale della zona, guardandosi attorno con fare circospetto.

Tenendolo sott’occhio, agli investigatori non è sfuggito che il giovane stava parlando con un uomo appena giunto sul posto, dal quale ha poi ricevuto alcune banconote in cambio di qualcosa prelevato da un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

La modalità dello scambio, tipica delle cessioni di droga, ha fatto scattare l’intervento: i Carabinieri hanno bloccato e messo in sicurezza lo spacciatore, quindi lo hanno sottoposto a perquisizione personale. In tasca, il pusher aveva ben 580 euro in contanti nonché di una bustina con 3 grammi di marijuana. La perquisizione veniva quindi estesa all’autovettura utilizzata dal 20enne, all’interno della quale i militari hanno recuperato molte dosi di droghe di vario tipo, complessivamente quasi 2 kg di marijuana e ben 77 grammi di cocaina.

Nel bagagliaio dell’auto, inoltre, gli investigatori hanno trovato un bilancino di precisione intriso di residui di droga, unitamente al materiale per il confezionamento dello stupefacente. A quel punto le pattuglie hanno perquisito anche l’abitazione del ragazzo, trovando nel suo comodino altri 7 grammi di marijuana.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il pusher è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.