Volley Modica, via ai Play off sul parquet del Gabbiano Mantova

Cresce l'attesa in casa Avimec Volley Modica per gara1 del primo turno dei play off promozione che domenica al “PalaSguaitzer” vedrà i biancoazzurri della Contea impegnati in casa del Gabbiano Farmamed Mantova.

Gara inedita tra due formazioni che domenica si affronteranno per la prima volta nella loro storia. Il sestetto modicano cercherà di affrontare con la massima determinazione l'insidiosa trasferta per poi provare a centrare la qualificazione nel return match che si giocherà al “PalaRizza” il prossimo 29 marzo.

“Quest'anno per la prima volta – spiega coach Enzo Distefano – nel primo turno di play off il girone Blu s'incrocia subito con il girone Bianco, quindi con trasferte proibitive per quanto riguarda le distanze e difficilissime anche per quanto riguarda il tasso tecnico perchè sappiamo che affronteremo squadre di elevato spessore e composte da giocatori importanti come Mantova, che conosciamo poco perchè non l'abbiamo mai incontrata, ma la stiamo studiando già da lunedì e sappiamo che ha in roster buoni giocatori, soprattutto da laterali offensivi importanti sia per altezza, sia per traiettorie, hanno una fase break ben costruita, infatti, sono la prima squadra dopo la corazzata Reggio Emilia nella fase muro e in battuta, quindi sono dei fondamentali che noi dovremo tenere maggiormente d'occhio"