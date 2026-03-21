Pozzallo, violate le restrizioni: 32enne finisce ai domiciliari

Polizia e Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 32 anni, ritenuto responsabile di una serie di condotte illecite che hanno portato a un inasprimento della sua posizione giudiziaria. L’indagato era già finito nel mirino degli inquirenti per un grave episodio avvenuto nel novembre 2025. In quell’occasione, l’uomo si era reso responsabile di un furto ai danni di una gioielleria di Comiso, messo a segno con la tecnica della “spaccata”. Il furto aveva innescato un rocambolesco inseguimento tra il 32enne e le forze dell'ordine nei comuni di Comiso, Ragusa e Modica.

La fuga era terminata proprio a Pozzallo, dove le forze dell’ordine erano riuscite a trarre in arresto un complice, mentre per il 32enne erano state successivamente disposte le misure dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.