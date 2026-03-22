Freddo e neve, primavera in stand-by: in arrivo nuovo scossone meteo

Freddo sull'Italia e primavera in stand-by. Quella astronomica è ufficialmente sbocciata, ma il calendario sembra non andare di pari passo con il termometro. Dopo un avvio di marzo che aveva illuso molti con i primi tepori fuori stagione, lo scenario meteorologico ha subito una brusca virata, riportandoci in un contesto decisamente più instabile e dai connotati tipicamente invernali.

Nonostante il passaggio astronomico, le temperature si mantengono su valori in media o leggermente al di sotto, con una circolazione fresca che sta penalizzando gran parte della Penisola. Anche in questo weekend, un nucleo d’aria fredda in quota sta favorendo nevicate abbondanti sulle Alpi, con sorprese fino a 500 e 600 metri di quota sul Piemonte attese nella giornata di oggi domenica 22 marzo.

In particolare, sul Cuneese, non si esclude qualche fiocco in arrivo fin sulle strade cittadine. Per l’arco alpino invece si tratta di una nuova e abbondante imbiancata: sopra i 1000-1500 metri sono attesi tra i 20 e i 30 centimetri di neve fresca entro lunedì mattina. Il resto del Paese non resta a guardare, con un contesto che rimane marcatamente fresco e instabile, con la possibilità di rovesci sparsi, alternati a timide schiarite. Questa configurazione, se da un lato allontana l'idea del primo caldo primaverile, dall'altro garantisce un'aria estremamente limpida e un ricambio atmosferico costante, fondamentale per la qualità dell'aria nei grandi centri urbani, soprattutto dopo la stasi atmosferica di inizio mese. Le sorprese non sembrano finire qui, poiché la nuova settimana promette novità importanti e ulteriori scossoni. Gli ultimi aggiornamenti indicano infatti che tra mercoledì e giovedì potrebbe verificarsi un nuovo afflusso di aria molto fredda proveniente direttamente dal Nord Europa, confermando una seconda metà di marzo estremamente dinamica e tutt'altro che proiettata verso la stabilità primaverile.

Domenica 22. Al Nord: piogge al Nord-Ovest, neve fino a 500-600 metri, nuvoloso altrove. Al Centro: variabile, alcuni rovesci pomeridiani. Al Sud: instabile in Sicilia, parzialmente nuvoloso altrove.

Lunedì 23. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: instabilità pomeridiana su Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, meglio in Toscana. Al Sud: piogge e rovesci sparsi, specie al pomeriggio.

Martedì 24. Al Nord: stabile e poco nuvoloso. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: variabile con rovesci sui monti, specie in Sicilia e Calabria.

Tendenza: vortice freddo con vento forte e instabilità anche nevosa a bassa quota tra mercoledì e giovedì.