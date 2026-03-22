ou
ULTIME NOTIZIE

Guerra all'Iran, i parlamentari del M5S: a Sigonella transitano caccia Usaf armati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Guerra all'Iran, i parlamentari del M5S: a Sigonella transitano caccia Usaf armati

Guerra all'Iran, i parlamentari del M5S: a Sigonella transitano caccia Usaf armati

CronacaCatania

"Il Movimento 5 Stelle, dopo aver denunciato per primo il coinvolgimento della base americana di Sigonella nel supporto logistico e d’intelligence alle operazioni belliche Usa in Iran, segnala cioè che sembra essere un salto di qualità preoccupante nell'uso della base siciliana. Ieri e anche giovedì sono transitati a Sigonella anche cacciabombardieri F-15 Strike Eagle dell'U.S. Air Force (codici di chiamata GSTDR43 e GR43) in configurazione 'tattica', ovvero di combattimento con armi e bombe montate, non in configurazione trasferimento ('ferry') o addestramento ('training'). I tracciati radar non sono significativi perché si fermano a pochi chilometri dalla base: evidentemente i velivoli hanno spento i transponder radar dopo il decollo. Ma il solo fatto che in Sicilia transitino cacciabombardieri americani in assetto da guerra e non più solo droni da ricognizione, aerei spia e aerei da trasporto truppe e armamenti rappresenta un preoccupante sviluppo. Chiediamo immediati chiarimenti da parte del governo e della Difesa".
Lo dichiarano i parlamentari M5S delle Commissioni Difesa ed Esteri di Camera e Senato.

Potrebbero Interessarti