Basket, Passalacqua Ragusa batte Umbertide con finale super

La Passalacqua Ragusa di basket cresce nel finale e dopo aver avviato la rimonta, grazie anche ad una difesa attenta e aggressiva, batte Umbertide per 70 a 62, costruendo vantaggi e amministrando con concretezza gli ultimi minuti di gioco. “E’stata una bella partita, ci siamo divertite tutte – commenta Gabri Narviciute -, quando siamo al completo, anche se con l’assenza di Bea Stroscio, abbiamo dimostrato che sappiamo e possiamo giocare e stare bene in campo. Non sono stati mesi facili, finalmente un po’di aria fresca. Oggi siamo partite un po’ con il freno a mano tirato e con poca fluidità poi abbiamo ingranato la marcia alla fine e abbiamo tirato fuori una prova di carattere e di squadra”

Passalacqua – Umbertide 70-62

Il tabellino

16-18; 33-32 (17-14); 49-55 (16-23); 70-62 (21-7)

Passalacqua Ragusa: Mallo ne, Consolini 11, Cedolini 2, Mazza 8, Stroscio ne, Moriconi 9, Narviciute 10, Olodo ne, Di Fine, Labanca 5, Johnson 20. All.Buzzanca

Umbertide: Del Sole 5, Bartolini, Sorrentino 20, Tomasoni 7, Gianangeli 4, Paolocci, Baldi 19, Amatori 7, Pedana ne, Colella ne. All. Staccini

Note. Tiri da due: Ragusa 25/50 (50%) Umbertide 13/30 (43%); Tiri da tre: Ragusa 2/10 (20%), Umbertide 6/14 (42%); Tiri liberi: Ragusa 14/20 (70%) Umbertide 18/20 (90%); Rimbalzi: Ragusa 34, Umbertide 28 : Palle perse Ragusa 15, Umbertide 22 ; Palle recuperate Ragusa 11, Umbertide 3; Assist Ragusa 14, Umbertide 12 .

Uscite per 5 falli: Amatori (Umbertide)