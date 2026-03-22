Volley Modica si arrende in 4 set a Mantova in gara 1 play off

Farmamed Mantova 3

Avimec Modica 1

Parziali:25/18, 25/16, 22/25, 25/23

Farmamed Mantova: Baciocco 20, Baldazzi 21, Simoni 7, Andriola 6, Guerriero, Zanini, Selleri 2, Maiocchi 26, El Moudden (L1), n.e.: Cremonesi, Pinali, Sommavilla (L2), Gola, Tojari. All. Andrea Radici; Ass. Cristian Lorenzi

Avimec Volley Modica: Barretta 2, Raso, Bertozzi 17, Lugli 8, Putini, Chillemi 14, Cipolloni Save, Buzzi 6, Garofolo 4, Mariano 6, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Andrea Galteri e Azzurra Marani di Perugia.

Va alla Farmamed Mantova il primo round degli ottavi di finale play off del campionato di serie A3. Il sestetto lombardo, infatti, al “PalaSguaitzer” si è imposto in quattro set sull'Avimec Modica che ha lottato con caparbietà, ma è stata troppo discontinua e alla fine si è dovuta arrendere dopo due ore di battaglia tra due squadre che si affrontavano per la prima volta nella loro storia. Partita che ha messo in mostra due sestetti ben organizzati che si sono affrontati a viso aperto e senza esclusione di colpi. Adesso gara2 in programma domenica prossima al “PalaRizza” di Modica.