Basket, Superconveniente Ragusa sbanca Milazzo (62 a 91)

Grande vittoria per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che nella 25.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale, sbanca il PalaMilone di Milazzo e si aggiudica un derby sulla carta molto insidioso. Finisce 62-91 per i ragazzi di coach Di Gregorio, in una partita che sancisce il ritorno alla vittoria dopo la sconfitta di domenica scorsa e l’aggancio al secondo posto della Viola (seppure con una partita in più e gli scontri diretti a sfavore). A fare tutta la differenza del mondo è l’approccio di Ragusa nei quarti centrali del match, quando Milazzo segna appena 24 punti. Nella Virtus svetta Brown, che sfiora la tripla doppia (23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi).

IL TABELLINO

Svincolati Milazzo-SuperConveniente Virtus Ragusa 62-91

Svincolati Milazzo: Maiorana 9, Malual 9, Costa 15, Spada 2, Druzheliubov 3, Letizia ne, Aiello, Bolletta 7, Skesters 15, Onwuta ne, La Bua 2. All.: Priulla

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone, Brown 23, Cardinali, Piscetta 10, Fabi 11, Tumino 1, Adeola 18, Peterson 10, Lanzi 15, Barracca, Ianelli 3. All: Di Gregorio

Arbitri: Barbagallo di Acireale e D’Amore di Messina

Parziali: 20-16; 30-36; 44-62.