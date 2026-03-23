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Referendum, riaperti i seggi fino alle 15

Referendum, riaperti i seggi fino alle 15

Politica

Affluenza, Sicilia fanalino di coda. Vota solo il 34,94 per cento. Caltanissetta seconda provincia con il dato più basso.
La Sicilia non segue il resto d'Italia sull'affluenza alle urne per il referendum: se infatti nella prima giornata di apertura delle urne si sono recati al voto 46 elettori su cento in tutto il Paese, nell'Isola il dato alle 23 si ferma al 34,94 per cento, il dato più basso d'Italia. Al di qua dello Stretto ci sono del resto infatti cinque delle sette province con l’affluenza più bassa: Caltanissetta si ferma sotto il 31, battuta a livello nazionale solo da Bolzano, ma vanno a rilento anche Agrigento, Enna, Siracusa e Trapani. Le province con più alta partecipazione sono Messina e Palermo, dove ieri ha votato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le urne hanno riaperto alle 7: per votare c’è tempo fino alle 15.

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