Armi e droga, scattano controlli a Floridia. Rosolinese denunciato per rapina

I carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto a Floridia, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione del foglio di via obbligatorio.

Cinque persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di cocaina e hashish per uso personale. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 36 persone, controllati 21 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per oltre 4.300 euro, sono stati inoltre sequestrati quattro veicoli e ritirate due patenti di guida.

A Rosolini, invece, i carabinieri della stazione cittadina hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato 29enne ritenuto responsabile di rapina. Le tempestive attività investigative condotte dai carabinieri, scaturite dalla denuncia di una rapina commessa la sera dell’8 marzo ai danni di un 28enne, hanno consentito, attraverso la descrizione fornita dalla vittima e l’analisi dei sistemi di video sorveglianza della zona, di identificare l’autore che, dopo aver minacciato la vittima, gli aveva sottratto il telefono cellulare e il portafogli con all’interno documenti, carte di pagamento e contanti per poi dileguarsi.