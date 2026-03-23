Referendum sulla giustizia, in Sicilia stravince il NO. A Siracusa supera il 65%

In Sicilia stravince il No, terra governata da otto anni dal centrodestra: il 60,9% dell'elettorato si è espresso contro la riforma della giustizia, alle spalle solo della Campania.

Nella città di Palermo la percentuale dei contrari si attesta al 68,94%, il secondo dato più alto tra i capoluoghi italiani, in testa Napoli col 75,49%. Gli elettori chiamati al voto sono stati 3.860.499, ma l'affluenza è risultata del 46,14%, la più bassa del Paese: alle regionali del 2022 si recò alle urne il 48,81% degli aventi diritto. La maggioranza degli elettori di Siracusa si è espressa contro la riforma costituzionale sulla Giustizia. Nelle 123 sezioni cittadine il No ha raccolto il 65,23 per cento dei consensi, pari a 28.116 elettori, contro il 34,77 per cento del Sì (14.990 degli aventi diritto). Il comune di Lampedusa e Linosa è risultato quello con l'affluenza minore, appena il 26,93%: qui ha vinto il Sì col 57,66%.