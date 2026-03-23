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Regione, il bilancio consolidato tra luci e ombre: aumenta il costo del personale

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Affluenza al referendum della giustizia: il dato definitivo sfiora il 59%. Ecco dove si è votato di più

Affluenza al referendum della giustizia: il dato definitivo sfiora il 59%. Ecco dove si è votato di più

Fatti&Notizie

Le urne si sono chiuse alle ore 15. La regione con più elettori alle urne è stata l’Emilia Romagna, seguita da Toscana e Umbria. Maglia nera alla Sicilia.
Si sono chiusi oggi, alle ore 15, i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale sulla giustizia, che prevede tra le altre cose la separazione delle carriere per i magistrati. L’affluenza definitiva sfiora il 59%. Un vero record, anche se in questo caso il quorum non conta. La regione dove si è votato di più è l’Emilia Romagna (66,67%), seguita a breve distanza dalla Toscana (66,27%) e dall’Umbria (65,05%). Maglia nera alla Sicilia, dove si è recato a votare solo il 46,36%. La provincia con il dato più basso è quella di Crotone con il 42,63%.
Guardando alle città, invece, Bologna svetta con il 71,63%, Firenze raggiunge il 71,31%. A Milano la percentuale si assesta sopra il 65%, a Roma ha votato il 64,19%, a Napoli invece è andato ai seggi il 49,55% degli aventi diritto.

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