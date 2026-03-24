Ruba una borsa in ospedale ad Avola e preleva i soldi dal bancomat, pachinese finisce nei guai

Gli agenti del commissariato di Pachino, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, hanno notificato ad un giovane di 25 anni l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla stessa Procura per i reati di furto ed utilizzo indebito di una carta di pagamento.

Il giovane, già conosciuto alle forze di polizia, con la complicità di una donna, successivamente deceduta, è accusato di furto e di utilizzo indebito di carte di pagamento, reati commessi all’interno dell’ospedale di Avola quando, trovandosi nella sala di attesa di un reparto e approfittando di un momento di distrazione di una donna che accompagnava un paziente, le rubava la borsa contenente la somma di 1.100 euro e delle carte bancomat che venivano successivamente utilizzate per prelevare la somma di 850 euro.

Le indagini, avviate dai poliziotti del commissariato di Pachino, con la collaborazione dei colleghi di Avola e Noto, avvalendosi anche dei sistemi di videosorveglianza dell’ospedale e dello sportello bancomat da cui il venticinquenne aveva prelevato il contante, hanno consentito l’individuazione

dell’uomo e della sua complice.