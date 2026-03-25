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Non versa l'Iva per tre anni, sequestrati beni per 350 mila euro

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Operazione antidroga della polizia, scattano dieci arresti tra Comiso e Vittoria

Operazione antidroga della polizia, scattano dieci arresti tra Comiso e Vittoria

CronacaRagusa

La polizia di Ragusa, coordinata dalla Dda di Catania, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale etneo nei confronti di 10 persone accusate, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L'indagine, avviata nel dicembre 2023 e e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana.
Il giro d’affari stimato è di circa 2 milioni di euro.

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