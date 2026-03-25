Operazione antidroga della polizia, scattano dieci arresti tra Comiso e Vittoria

La polizia di Ragusa, coordinata dalla Dda di Catania, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale etneo nei confronti di 10 persone accusate, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine, avviata nel dicembre 2023 e e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana.

Il giro d’affari stimato è di circa 2 milioni di euro.