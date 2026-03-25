Sace, Simest e la Camera di Commercio Italia Uzbekistan insieme per l’export italiano in Asia Centrale

In occasione del business forum Italia-Asia Centrale, organizzato dal Masaf in collaborazione con Agenzia Ice, Sace e Simest hanno firmato un accordo con la Camera di Commercio Italia Uzbekistan - Ciuz con l'obiettivo di rafforzare le opportunità di export per le imprese italiane.

In particolare, l'intesa - siglata da Guglielmo Picchi, presidente di Sace, Regina Corradini D'Arienzo, Ad di Simest e da Giorgio Veronesi, presidente di Ciuz, - mette a fattor comune l'offerta di sistema di Sace e Simest e il know-how della Camera di Commercio Italia Uzbekistan per facilitare l'ingresso delle eccellenze italiane nelle filiere locali, con particolare attenzione ai settori dell'agritech e dell'innovazione industriale che giocano un ruolo cruciale nell'economia dell'Asia Centrale.

L'accordo promuove inoltre l'organizzazione congiunta di workshop, country presentations e missioni commerciali, strumenti essenziali per supportare l'esportazione di tecnologie avanzate verso i Paesi di comune interesse.

"Siamo lieti di essere parte di questo Forum, un'occasione unica per le imprese italiane che puntano ad approfondire le opportunità di sviluppo in Asia Centrale", ha dichiarato Picchi. "L'accordo di Sace con Simest rappresenta un passo concreto per mettere a disposizione delle imprese strumenti e servizi di advisory a supporto della gestione dei rischi, della competitività e della creazione di nuove opportunità", ha aggiunto.

"L'accordo siglato con Sace e la Camera di Commercio Italia Uzbekistan, rafforza un'azione di sistema a sostegno della crescita internazionale delle imprese italiane. La collaborazione valorizza la piena complementarità tra gli strumenti finanziari e di investimento di Simest e le soluzioni assicurativo-finanziarie di Sace, offrendo un supporto integrato lungo tutto il percorso di internazionalizzazione. In sinergia con la rete istituzionale, accompagniamo le imprese nell'accesso e nel consolidamento nei mercati dell'Asia Centrale, contribuendo a rafforzare la competitività e il posizionamento del Made in Italy in aree ad alto potenziale di sviluppo", ha dichiarato Corradini D'Arienzo.

"Siamo lieti di vivere un crescente interesse dell'Italia per l'Asia Centrale e per l'Uzbekistan in particolare. Siamo convinti che le opportunità che sono offerte e le buone relazioni che esistono fra le istituzioni porteranno a concreti sviluppi per le aziende italiane ed uzbeke", ha dichiarato Veronesi.